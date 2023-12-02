سفير أممي لـ"الخليج 365": التغير المناخي قد يؤثر على ذوي الاحتياجات الخاصة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار حداد إلى أن 18% من سكان كوكب الأرض يعانون من إعاقات جسدية، ووجودهم مهدد بالخطر في ظل تفاقم الأزمات المناخية.

وفي حديث لإذاعة "الخليج 365"، أعلن السفير حدّاد (الذي يعاني من الشلل) أنه سيسير على كرسيه المتحرك لمسافة كيلومترين اثنين، في المؤتمر المنعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي، لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه ذوو الاحتياجات الخاصة في عالمنا، مشددا على ضرورة اعتبار الإعاقة موضوعًا مهمًا وأخذه بالاعتبار من قبل كل الدول.

وانتقد حدّاد تجاهل بعض الحكومات لذوي الاحتياجات الخاصة وتركهم إلى مصيرهم عند حصول كارثة طبيعية كفيضان أو موجة حر، مؤكدا أن تلك المخاطر البيئية قد تهدد وجودهم، داعيا دول العالم إلى وضعهم على سلم الأولويات وشملهم بالبرامج التنموية.

ونوه بالاجتماع الذي انعقد بين كل الدول، بما فيها المتخاصمة، تحت مظلة الأمم المتحدة بغية إيجاد حلول لأزمة تغير المناخ، وإنفاق مبالغ كبيرة لتحقيقها.

أمس, 17:17 GMT

وتسعى الإمارات الدول المستضيفة للخروج بنتائج وقرارات ملزمة من القمة الحالية، التي تواجه تحديات عدة ترتبط بالواقع العالمي الحالي.