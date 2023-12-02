المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس" تتفوق علينا معلوماتيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "حماس تتفوق علينا معلوماتيا والحرب ستكون طويلة".

ومضى موضحا: "حماس تتفوق علينا في معرفتها للمنطقة ونجمع المعلومات لتحسين عملياتنا".

وتابع هاغاري: "ما زالت حماس تمتلك قدرات معقدة ومركبة تحت الأرض وهناك مناطق لم نصل إليها"، مشيرا إلى أن أكثر من 150 صاروخا أطلقت على إسرائيل منذ صباح أمس الجمعة لكن معظمها لم يصل إلى أهدافه.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن " هذه الحرب ستكون طويلة ولن تكون محددة بوقت".

وفي وقت سابق السبت، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتصعيد الهجمات بقطاع غزة، ومهاجمة أماكن لم يسبق أن هاجمها جيش بلاده، حتى القضاء على حركة "حماس"، وفق قوله.

وقال غالانت: "نحن نهاجم في أماكن لم نهاجمها، وسوف يتصاعد ذلك. سوف نكيف أنفسنا مع ظروف التضاريس التي سنقاتل فيها - سيكون هناك إطلاق نار قوي ودقيق".

ومضى موضحا: "في اليومين الماضيين كنا نعمل أيضا في المناطق التي لم نعمل فيها في الشهر الماضي وسيتصاعد هذا. ستصل هذه العملية إلى كل نقطة يجب الوصول إليها. نحن نسير نحو القضاء التام على منظمة حماس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أمر رئيس الموساد، دافيد برنياع، فريقه في قطر، بالعودة إلى إسرائيل، بعد تعثر المفاوضات حول استئناف الهدنة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وصمدت الهدنة لمدة أسبوع واحد فقط وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.