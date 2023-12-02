خبيران لـ"الخليج 365": إسرائيل تريد هذه الجولة من الحرب لدفع حماس للتفاوض تحت خط النار

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المراقبان أن "الاحتلال يرغب في دفع المقاومة الفلسطينية إلى القبول بشروط تبادل الأسرى تحت النار، وكذلك إرسال رسالة للداخل الإسرائيلي، بأنهم نجحوا في تحرير أسراهم".
اعتبارات داخلية
اعتبر شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، ورئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات، أن "استئناف العدوان على قطاع غزة، يأتي من حاجتها إلى هذه الجولة من القتال بعد انهيار الهدنة التي استمرت إلى أيام".
ضغوط إسرائيلية
وبحسب حديثه لـ "الخليج 365"، في هذا السياق شاهد العالم الهجوم الإسرائيلي الشرس على جنوب غزة، والقتل بشكل بشع في كل مكان، حتى الدعوة لسكان خانيونس ذهاب لمدينة رفح ومن ثم تم قصفها، حيث لم يعد هناك مكان آمن في القطاع.
ويرى الرقب أن "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحسن ظروف مفاوضاته مع حماس من خلال هذه الحرب، والتفاوض تحت النار ليضغط حماس من أجل الموافقة على إطلاق سراح أسراه بأقل ثمن والاكتفاء بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مدنيين وعسكريين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، دون ربط هذا بأي حل سياسي".
ومضى قائلًا: "الاحتلال يريد أن يحقق هدفه بالقضاء على المقاومة من غزة مهما كان الثمن، وبالعادة الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن وحكومة نتنياهو ترى أي تراجع دون القضاء أو إزاحة حماس عن الحكم هو تراجع عن هدف هذه الحرب".
ويعتقد المحلل الفلسطيني أن "نتائج هذه الحرب منوطة بصمود الشعب الفلسطيني ومقدرة المقاومة على إيذاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأسفرت الغارات والقصف عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني، منذ انتهاء الهدنة واستئناف القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة في القطاع.