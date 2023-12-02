شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الطيران والسكك الحديد.. الثلوج تشلّ الحركة في جنوب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبّب تساقط الثلوج بكثافة اليوم في بافاريا بجنوب ألمانيا بشلّ الحركة، خصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أكثر من 40 سنتمتراً من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت، حيث علق المطار رحلاته حتى الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش من صباح الأحد حيث تأثرت 760 رحلة جوية.

الثلوج في ألمانيا

دعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم. كما نصحت شرطة المدينة خصوصاً "بتجنب التنقل غير الضروري وبعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى"، بسبب "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".

وأفادت شركة السكك الحديد "دويتشه بأن" أن محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا وقد تعطلت حركة سكك الحديد على نطاق واسع.