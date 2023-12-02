شكرا لقرائتكم خبر عن "الصليب الأحمر": الأوضاع في غزة لا تسمح باستجابة إنسانية ذات مغزى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى تجنّب وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين، معربةً عن خشيتها أن يواجه المدنيون المزيد من المعاناة بعد كل ما تحملوه من وطأة الأعمال العدائية في غزة.

وقال مسؤول اللجنة الدولية في غزة باسكال هونت، إن عدداً كبيراً جداً من المدنيين استشهدوا وشوهوا بما في ذلك آلاف الأطفال.

وأشار إلى تعرض المنازل والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة لدمار هائل، وأصبحت الظروف الحالية في غزة لا تسمح باستجابة إنسانية ذات مغزى.

الإغاثة الإنسانية للمدنيين

وأعرب "هونت" عن خشيته أن يؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية.

وأكد أن قواعد القانون الدولي الإنساني واضحة ويجب تطبيقها، وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطبيين، وعدم الإضرار بمنازل المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المرافق الطبية ومحطات المياه والكهرباء، وضمان حصول المدنيين على الضروريات والسلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، إضافةً إلى وضمان المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين.