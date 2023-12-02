شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدمّر 300 ألف منزل في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية لها تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، لليوم 57 على التوالي، نحو 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة لعشرات آلاف الوحدات السكنية بشكل جزئي.

وأشارت وزارة الأشغال الفلسطينية، أن نحو 60% من المنازل والمنشآت والمدارس والجامعات والمرافق الاقتصادية الفلسطينية في قطاع غزة دمرتها طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أدى لفقدان نحو مليون ونصف فلسطيني منازلهم، وباتوا بدون مأوى، مما عمق الأزمة الإنسانية في القطاع.