إصابة إسرائيلي إثر سقوط صاروخ على تل أبيب وسماع دوي صافرات الإنذار في المدينة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه أصيب مواطن إسرائيلي بإصابات طفيفة جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مدينة تل أبيب، وسط سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة.

ومن جهتها، بثت كتائب القسام مشاهد أو لقطات فيديو لقصف مدينة تل أبيب برشقات صاروخية، حيث لم تنجح منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية في التصدي لهذه الرشقات الصاروخية.

وفي وقت سابق اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وبأن جثته محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل العقيد حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في اليوم الأول للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وكان الجنرال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، ومعه رونين بار رئيس الشاباك، قد قاما اليوم بتقييم الوضع ووافقا على خطط مواصلة القتال في القيادة الجنوبية ويقصد بها قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.