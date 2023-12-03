شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الأمراض المعوية انتشرت فى قطاع غزة بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، السبت، إن الاحتياجات هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذى يتطلب توفير الملابس والأغطية بكميات كبيرة، إضافة إلى الأدوية والوقود.

وأضاف أبو حسنة في تصريح مقتضب عبر منصة "الأونروا"، أن هناك تخوفا من انتشار الأمراض، حيث أن الأمراض المعوية انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا، كذلك الأمراض الجلدية زادت ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي، كل هذا سيكون له عواقب وخيمة بسبب الازدحام وعدم توفر المياه النظيفة. وأشار إلى أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع هو "نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية"، سواء في ما قبل الهدنة المؤقتة أو بعدها.

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