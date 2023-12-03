شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وأحياء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الأشخاص في غارات إسرائيلية، السبت، استهدفت منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بالقطاع، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة.

جنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، بأن طواقمها استلمت 100 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر رفح.

وأوضحت الجمعية - في بيان صحفي مقتضب - أن الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، وتحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.