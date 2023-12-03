شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتسريع إجراءات تقاضي الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع.

وأضاف أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تتصرف كأنها فوق القانون منذ 75 عاماً.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقاءه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب المحتل الإسرائيلي في الماضي جعله يتمادى في الحاضر.

وطالب بتسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية لديها مسؤولية قانونية، في ظل تبنّي الاحتلال لسياسة قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل الشعب الفلسطيني.

بالإضافة إلى التحريض على القتل وتهجير الشعب الفلسطيني، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل.

العدوان السادس على قطاع غزة

وأكد أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وإبادة جماعية، مضيفا: اليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميراً، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية".

مشدداً على أن إسرائيل تشن حرباً ممنهجة على الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن فلسطين هي امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي.