شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلع الرئيس الفلسطيني، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين.

هذا بالإضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يستمر الاحتلال في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 75 عاماً من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.

ودعا "عباس" إلى وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

كما دعا إلى مضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.

ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين

وطالب رئيس دولة فلسطين، بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في الأراضي الفلسطينية.

وأشار أنها تستهدف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وتستبيح حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها.

هذا بجانب ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.