شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيب بوريل: على إسرائيل احترام القانون الدولى فى دفاعها عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي في دفاعها عن نفسها، مع استئناف القتال ومقتل أعداد كبيرة من المدنيين فى غزة.

وقال بوريل: "للأسف، استؤنف القتال في قطاع غزة، ونشاهد استمرارا في ارتفاع عدد القتلى المدنيين المرتفع أصلا.. إن كيفية ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس أمر مهم، ومن المهم أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، السبت، بأنه منذ استئناف الأعمال القتالية، قتل 184 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية في القطاع، وأصيب ما لا يقل عن 589 آخرين، وأكدت أن معظم القتلى هم من الأطفال والنساء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة، فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.