مركز المصالحة الروسي: منظومات "بوك" و"بانتسير" تصدت لصواريخ جوية إسرائيلية في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، إن "قوات الدفاع الجوي المناوبة من منظومات "بانتسير-إس" و"بوك-إم2إي" روسية الصنع أسقطت معظم القذائف الجوية. ولم تقع إصابات أو أضرار".

أمس, 21:47 GMT

وأشار إلى أن مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 إسرائيلية دخلت الأجواء السورية من هضبة الجولان المحتلة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهك التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأجواء السورية ثلاث مرات في منطقة التنف. وفي نوفمبر/تشرين الثاني كان هناك 206 انتهاكات من هذا القبيل.

وأضاف كوليت أنه في 2 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت التنظيمات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (كلاهما محظوران في روسيا) النار على الجيش السوري سبع مرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.