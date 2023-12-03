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الخليج اليوم .. مجلس الأمن يدين قرصنة مليشيا إيران للسفن في البحر الأحمر

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

دان مجلس الامن الدولي بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية في البحر الأحمر. 

 

 

 

 

واشار اعضاء المجلس في بيان، إن التهديدات المستمرة والهجمات السابقة ضد محطات النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. 

 

 

 

وطالب اعضاء مجلس الامن بوقف جميع الهجمات والتصرفات والإفراج الفوري عن السفينة إم في جالاكسي ليدر وطاقمها. 

 

 

 

وشدد الأعضاء في المجلس على أهمية الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، بموجب القانون الدولي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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