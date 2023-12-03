شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مستشفى ميدانى إماراتى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل فى غزة، السبت، تقديم خدماته العلاجية لأبناء القطاع، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في القطاع، التي تواجه ظروفا استثنائية حرجة.

وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فإن فريقا طبيا إماراتيا يتولى الإشراف على المستشفى، الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

ويضم المستشفى غرفا للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك، العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفا للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسما للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة.

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