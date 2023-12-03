إعلام: أمريكا تحظر إصدار التأشيرات للمستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين

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دبي - محمود عبدالرازق - جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي ظهر فيه مقطع فيديو، يوم الجمعة، يظهر ما يقرب من 6 مستوطنين يقودون سياراتهم إلى واجهة متجر في قرية بالضفة الغربية ويشرعون في تحطيم النوافذ بالحجارة والهراوات قبل الفرار.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي انتشر فيه مقطع فيديو يوم الجمعة، يظهر ما يقرب من 6 مستوطنين يقودون .سياراتهم إلى واجهة متجر في قرية بالضفة الغربية ويشرعون في تحطيم النوافذ بالحجارة والهراوات قبل الفرار
وأضاف المسؤول أن الإعلان على الأرجح سيشمل فقط عدد المستوطنين الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، وليس أسماءهم.
ووفقا للمسؤول "فقد يتم فرض حظر التأشيرات ابتداء من الأسبوع المقبل".
أمس, 09:01 GMT
يذكر أنه خلال ما يقارب من شهرين منذ الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية لإعتداءات شديدة، بما يشمل هجمات ومضايقات متكررة من قبل المستوطنين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طرح في وقت سابق، فكرة حظر التأشيرات لأول مرة مقال رأي كتبه في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة.