شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى في حي الصوانة في القدس المحتلة.

والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وشهادة الدكتوراه (العالمية) في الفقه العام من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.