شباب من أجل إحياء السلام.. انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم في مصر.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وتشهد الفعاليات على مدار 3 أيام جلسات تفاعلية، وورش عمل، وزيارات متعددة، بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.

© Gulf 365 . WAEL MAGDIمبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023 مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023 © Gulf 365 . WAEL MAGDI

ويأتي إطلاق مبادرة “الشباب من أجل إحياء الإنسانية”، في ظل ضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة الالتزام بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.

© Gulf 365 . WAEL MAGDIمبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023 مبادرة منتدى شباب العالم في مصر، شرم الشيخ، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2023 © Gulf 365 . WAEL MAGDI

وبحسب مراسل "الخليج 365"، فإن المبادرة تشهد حضورا واسعا من جنسيات مختلفة حول العالم، للمشاركة في المبادرة التي تنادي بالسلام في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي.