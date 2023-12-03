"حماس" تعلن استهداف تجمع يضم 60 جنديا إسرائيليا وقتل عدد كبير منهم

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت "القسام" في بيان، أن الهجوم وقع في نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين شرق جحر الديك بوسط قطاع غزة.

وأوضحت أن مقاتليها زرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، ثم فجروها في الجنود.

وأفادت بأن أحد مقاتليها أجهز على من تبقى من أفراد القوة، ومن ثم انسحب مقاتلو حماس إلى مواقعهم، بعد إيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

1 ديسمبر, 13:07 GMT

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.