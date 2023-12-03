شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون التحضيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون التحضيري.

وصرح جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن الاجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون سيعقد اليوم الأحد 3 ديسمبر، للتحضير للدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

اجتماع مجلس التعاون

أوضح البديوي، بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض.

وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة.