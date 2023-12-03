شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد اليوم 15 فلسطينيًا في غارات جوية استهدفت عدة منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في عمليات القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع، والمناطق المتاخمة لشرق غزة، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية.

أوضاع صحية خطيرة

من جانبها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الأوضاع الصحية في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفتت إلى أن الدفاع المدني فقد 80 % من معداته؛ بسبب الاستهداف المباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.