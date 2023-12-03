الخليج اليوم .. البحرية البريطانية: نشاط مسيرات وانفجار في باب المندب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد أنها تلقت تقارير عن نشاط طائرات مسيرة وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن نشاط الطائرات المسيرة صدر من اليمن، داعية السفن القريبة إلى توخي الحذر، وفق رويترز.

فيما لم يعلق الحوثيون على الفور على الحادث.

الأحدث بسلسلة هجمات

يشار إلى أن هذا الحادث هو الأحدث بسلسلة هجمات في المياه الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الفائت.

واستولى الحوثيون الشهر الماضي على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل.

كما أطلقوا في السابق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة صوب إسرائيل وتعهدوا باستهداف مزيد من السفن الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، استجابت سفينة حربية أميركية لنداء استغاثة من ناقلة نفط تجارية تديرها إسرائيل في خليج عدن استولى عليها مسلحون.