الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يستعد لتسيير السفينة الإغاثية الثالثة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يستعد مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتسيير السفينة الإغاثية الثالثة، ضمن الجسر البحري الإغاثي السعودي.

وسيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنًا، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبيه لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الإساسية وحليب الأطفال المجفف وكذلك مواد إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

هذا ووزع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعداتٍ إغاثية متنوعة، في إحدى المدارس التي تأوي النازحين غربَ مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وتأتي الحملة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.