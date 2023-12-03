الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من جنوده بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها بصاروخ موجه على الحدود مع لبنان، وإصابة 4 من الجنود.

وأعلن "حزب الله" اللبناني في عدة بيانات، أمس السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

أمس, 12:54 GMT

وقال "حزب الله" في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفوا، عند الساعة 3:00 من عصر يوم السبت قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة". ‏

وأضاف: "عند الساعة 03:10 من بعد ظهر اليوم، موقع ‏الراهب التابع للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

وكان "حزب الله" أعلن، أول أمس الجمعة، استهداف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع ‏جل العلام، بالأسلحة المناسبة؛ بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي.

وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، مساء أمس الجمعة، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامناً مع الهدنة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.