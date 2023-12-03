الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من جنوده بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها بصاروخ موجه على الحدود مع لبنان، وإصابة 4 من الجنود.
وأعلن "حزب الله" اللبناني في عدة بيانات، أمس السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
أمس, 12:54 GMT
وقال "حزب الله" في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفوا، عند الساعة 3:00 من عصر يوم السبت قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".
وأضاف: "عند الساعة 03:10 من بعد ظهر اليوم، موقع الراهب التابع للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".
وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، مساء أمس الجمعة، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامناً مع الهدنة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.