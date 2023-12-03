إصابة 11 إسرائيليا إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات شمالي إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وأوضحت الإذاعة أن الـ11 إسرائيليا أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة وأن من بينهم 8 جنود و3 مدنيين وذلك بعدما سقط صاروخ مضاد للدبابات على منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 4 من جنوده بصاروخ مضاد للدبابات شمالي البلاد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها بصاروخ موجه على الحدود مع لبنان، وإصابة 4 من الجنود.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان "حزب الله" اللبناني في عدة بيانات، أمس السبت، استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.