إصابة 11 إسرائيليا إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات شمالي إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وأوضحت الإذاعة أن الـ11 إسرائيليا أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة وأن من بينهم 8 جنود و3 مدنيين وذلك بعدما سقط صاروخ مضاد للدبابات على منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 4 من جنوده بصاروخ مضاد للدبابات شمالي البلاد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها بصاروخ موجه على الحدود مع لبنان، وإصابة 4 من الجنود.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان "حزب الله" اللبناني في عدة بيانات، أمس السبت، استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كما أعلن "حزب الله"، أول أمس الجمعة، استهداف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع ‏جل العلام، بالأسلحة المناسبة؛ بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.