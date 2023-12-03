رئيس الوزراء العراقي يعلن انخفاض مستويات الفقر في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت خلال زيارته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن "مسوحات التخطيط ستشير إلى انخفاض مستويات الفقر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لعملها التنفيذي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أكد السوداني أن "الحكومة العراقية وفرت كل التخصيصات المطلوبة، من أجل شمول أكبر عدد من المستحقين للإعانات، الأمر الذي أثمر عن شمول هذا العدد الكبير، الذي بلغ 2,151,551 أسرة، ليكون المعدل الأكبر للمشمولين في تاريخ الوزارة"، بحسب قوله.

وأضاف أن "الحكومة نجحت في شمول 900 ألف أسرة خلال عام واحد، وهو الشمول الأسرع تنفيذا للوزارة".

26 نوفمبر, 13:49 GMT

وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "استمرار تقديم الخدمات المشروطة للمستحقين، خاصة منحة التلاميذ"، موضحا أن "الحكومة مع ملف الفقر من خلال معالجة أسبابه، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية".

يشار إلى أن وزارة التخطيط العراقية، أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نسبة الفقر في العراق بلغت 25%، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من إجمالي السكان في العام 2022"، مشيرا إلى أن "هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، إذ كانت النسبة لا تتجاوز 20%".