البرلمان العربي يرحب بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992م.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن تطلعه أن يسهم هذا القرار في دعم جهود الجيش الصومالي في محاربة الإرهاب والقضاء عليه بشكلٍ كامل، داعيًا المجتمع الدولي لمساندة الصومال في حربها على الإرهاب.

