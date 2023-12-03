الطيران السوداني يستهدف تجمعات لـ"الدعم السريع" في ولاية شمال كردفان

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يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بزيارة ميدانية منذ أمس السبت، شملت مناطق في شرقي ووسط السودان.
أمس, 07:13 GMT
وجاء ذلك بعدما أكد خلال زيارته لولاية القضارف، أمس السبت، أن المعركة لن تتوقف حتى يتم تحقيق الانتصار بتحرير كل شبر "دنسه هؤلاء المتمردون"، على حد وصفه، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية.
أمس, 13:50 GMT
يذكر أن السودان يشهد قتالا ضاريا منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين إضافة إلى تشرين ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.