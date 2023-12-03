الطيران السوداني يستهدف تجمعات لـ"الدعم السريع" في ولاية شمال كردفان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن مصادر مطلعه، أن القصف الذي شنه الطيران الحربي لتجمعات لقوات الدعم السريع جاء تحديدا غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بزيارة ميدانية منذ أمس السبت، شملت مناطق في شرقي ووسط السودان.

أمس, 07:13 GMT

وخلال زيارته إلى مدينة مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد، أكد البرهان مواصلة القتال حتى يتم القضاء على قوات "الدعم السريع"، حسبما ذكر في تصريحات إعلامية.

وجاء ذلك بعدما أكد خلال زيارته لولاية القضارف، أمس السبت، أن المعركة لن تتوقف حتى يتم تحقيق الانتصار بتحرير كل شبر "دنسه هؤلاء المتمردون"، على حد وصفه، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية.

أمس, 13:50 GMT

يذكر أن السودان يشهد قتالا ضاريا منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين إضافة إلى تشرين ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.