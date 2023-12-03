الخليج اليوم .. مع تعثر مفاوضات تجديد الهدنة.. رئيس الموساد يأمر رجاله بالعودة من قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن "الموساد" الإسرائيلي السبت أن فريق التفاوض الذي كان في قطر، قد تلقى أمرا بالعودة إلى إسرائيل، بعد أن وصلت المفاوضات مع حركة "حماس" حول تمديد الهدنة إلى "طريق مسدود".

وقال بيان نادر صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيابة عن الموساد: "بسبب المأزق في المفاوضات، وبناء على تعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الموساد ديفيد بارنيا فريق التفاوض في الدوحة بالعودة إلى الوطن".

وأضاف البيان أن "حماس" "لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تضمن إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المدرجين في القائمة المقدمة لحماس".

وذكر البيان أن "رئيس الموساد يشكر رئيس وكالة المخابرات المركزية، ووزير المخابرات المصري، ورئيس وزراء قطر على شراكتهم وجهود الوساطة الهائلة التي أدت إلى إطلاق سراح 84 امرأة وطفل من ألمحتجزين في) غزة، بالإضافة إلى 24 مواطنا أجنبيا".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عودة فريق "الموساد" من قطر والاستئناف الكامل للقتال في غزة يعتبر بمثابة رسالة مفادها أنه "لن تكون هناك مفاوضات دون العودة الكاملة إلى الخطة المتفق عليها، أي إطلاق سراح النساء والأطفال".

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة اليوم السبت لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية