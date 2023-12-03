الخليج اليوم .. شاهد.. رد فعل نيمار بعد فوز الهلال على النصر في ديربي الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشر نادي الهلال، فيديو يظهر رد فعل نجمه البرازيلي نيمار على فوز "الزعيم" أمام غريمه النصر في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين أمس الجمعة في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وحسم الهلال مباراة الديربي بثلاثية دون رد حملت توقيع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل هدفين.

ونشر حساب الهلال على منصة "إكس"، فيديو يظهر متابعة نجمه نيمار، الذي يغيب عن الملاعب بداعي الإصابة، مواجهة الديربي.

وأظهر الفيديو رد فعل نيمار على تسجيل زميله ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في شباك النصر حيث قام البرازيلي بتقليد احتفالية المهاجم الصربي.

ويخضع نيمار لبرنامج علاجي في الوقت الحالي، إذ أجرى عملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، في 17 أكتوبر الماضي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-2 في مونتيفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان نيمار انضم إلى الهلال في أغسطس الماضي في صفقة ضخمة، بعد ستة مواسم في باريس سان جيرمان.