كيربي: الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح كيربي، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأسترالية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "نحو ثمانية" أمريكيين ما زالوا رهائن.

وأضاف كيربي: "ليس لدينا رؤية كاملة عن مكان وجودهم جميعًا، وبالتأكيد ليس لدينا رؤية مثالية عن حالتهم البدنية أو العقلية".

كما أشار كيربي خلال المقابلة: "لا نعتقد أن الإدارة (الفلسطينية الحالية) في وضع يسمح لها الآن بأن تكون قيادة ذات مصداقية في غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.