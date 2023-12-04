شكرا لقرائتكم خبر عن 26 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي لمنزلين جنوب غزة والاحتلال يتوغل في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 26 فلسطينيًا، مساء الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة "رفح"، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية وبالدفاع المدني بأن 26 شخصًا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين داخل مخيم "يبنا"، وحي "الجنينة"، في رفح جنوب القطاع.



وتوغلت آليات الاحتلال في "خان يونس" جنوب القطاع، انطلاقا من المنطقة الشرقية الحدودية في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس باتجاه شارع صلاح الدين.



وقالت مصادر بالقطاع إن آليات الاحتلال تتمركز قرب مفترق المطاحن وسط تغطية نارية كثيفة من الطائرات الحربية وإطلاق القذائف من الدبابات والمدافع، ومن طائرات الاستطلاع.



وتتعرض خان يونس منذ صباح اليوم لعشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية، خاصة المنطقة الشرقية وسط المدينة ما أدى لاستشهاد 70 مواطنا على الأقل ومئات الجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، تم نقل أعداد كبير منهم إلى مستشفيي الأوروبي وناصر في المدينة، فيما ما زال هناك أعداد كبيرة من الشهداء تحت الركام.



ويتواجد في خان يونس مئات الآلاف من النازحين قسرا من مدينة غزة ومن شمال القطاع، يواجهون خطر الموت بسبب غارات الاحتلال الكثيفة المتواصلة.