شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 مسلحين في العراق كانوا يعتزمون استهداف قوات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 5 مسلحين ينتمون لإحدى الجماعات المسلحة؛ جراء ضربة جوية أمريكية في محافظة كركوك.



وذكرت المصادر -في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد أن المسلحين كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ على قوات أمريكية في العراق.



كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحماية المنشآت التي يوجد بها أمريكيون.