طائرات مسيرة تدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" إن انفجارات ضخمة هزت معمل حقل "العمر" للنفط بريف دير الزور الشرقي والتي تستخدمه القوات الأمريكية قاعدة لها، نتيجة هجوم عبر طائرات مسيرة أصابت القاعدة بشكل مباشر، وذلك ضمن الهجمات التي تزداد بشكل كبير التي تتعرض له القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وتابع المراسل أن الطائرات الأمريكية حلقت فور حدوث الانفجارات بشكل مكثف في أجواء المنطقة.

21 نوفمبر, 21:13 GMT

في السياق ذاته وتزامنا مع الهجمات على القوات الأمريكية، قتل 5 من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي مع فرار مجموعة منعا في هجوم شنه أبناء قبيلة "البكارة" العريية على أحد مقراتها في بلدة "زغير جزيرة" بريف دير الزور الغربي ، بحسب مراسل "الخليج 365".

وأفاد المراسل أن أبناء العشائر العربية استهدفوا آلية لـ"قسد" على طريق السكة ببلدة "حمّار العلي" بالريف الغربي نفسه وذلك بعد تطويق مجموعة من البلدات.

27 نوفمبر, 20:47 GMT

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقا من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية ،مرورا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الأحد، استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا بالصواريخ، وذلك "ردًا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وجاء في بيان لـ"المقاومة الإسلامية" في العراق: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وتحقيق أصابت أهدافها بشكل مباشر".