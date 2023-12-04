شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": تفشي بعض الأمراض المعدية داخل مراكز الإيواء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها رصدت تفشي لبعض الأمراض المعدية في صفوف 1.163 مليون نازح فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة لجأوا لـ156 مركز إيواء، أقامته الوكالة في عدة مناطق في قطاع غزة.

وأوضحت أن طواقمها رصدت إصابات بالوباء الكبدي في صفوف النازحين الفلسطينيين بسبب التلوث والاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء التي استوعبت أضعاف طاقتها من النازحين.

أمراض الجهاز التنفسي

وقالت الأونروا أن هناك 120 ألف نازح في مراكز الإيواء مصابين بأمراض الجهاز التنفسي، وأن حالة الاكتظاظ في مراكز الإيواء باتت تشكل خطورة على حياتهم.

وفي نفس السياق، استشهد اليوم 15 فلسطينيًا في غارات جوية استهدفت عدة منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في عمليات القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع، والمناطق المتاخمة لشرق غزة، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية.