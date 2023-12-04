شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 28 من الكوادر الطبية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الصحة الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال 28 من الكوادر الطبية أثناء مرورهم على حاجز عسكري جنوب مدينة غزة.

وشهد قطاع غزة أكثر من 400 غارة جوية إسرائيلية استهدفت منازل سكنية خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

الأمراض المعدية

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها رصدت تفشي لبعض الأمراض المعدية في صفوف 1.163 مليون نازح فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة لجأوا لـ156 مركز إيواء، أقامته الوكالة في عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت إن طواقمها رصدت إصابات بالوباء الكبدي في صفوف النازحين الفلسطينيين بسبب التلوث والاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء التي استوعبت أضعاف طاقتها من النازحين.