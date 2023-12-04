شكرا لقرائتكم خبر عن مدعي الجنائية الدولية: على إسرائيل احترام القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف خان في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير. تخيلوا مدى الألم".

وقال "كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون. إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا".

دعا خان حماس أيضا إلى احترام قواعد الحرب وعدم إساءة استخدام أي مساعدات إنسانية يتم إدخالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال خان "يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع".

ضاف أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية "غير مقبولة" ولا يمكن أن تمر دون عقاب.

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال "نحقق ونعجل بسير التحقيقات"، وأضاف "يجب ألا يعتقد أي مستوطن إسرائيلي مسلح... أن هذا هو موسم مواجهة الفلسطينيين المفتوح".

وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.

وعقب ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية واجتاحت القطاع بالدبابات والقوات البرية، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألفا من سكان غزة.