الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة الشاطئ التابعة لـ"حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الجيش في بيان عبر تليغرام أنه "بعد معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي والشاباك، استهدفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هيثم الخواجري، قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، وقتلته".

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي إنه تحت قيادة الخوارجي، "نفذ إرهابيو حماس الهجمات داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول" على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان أن الخواجري قام بتأمين "نشاط حماس في مستشفى الشفاء وكان يقود قوات حماس التي تقاتل جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاطئ، كما كان أيضًا مسؤولاً عن تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية ضد الإسرائيليين"، على حد وصف البيان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.