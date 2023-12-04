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محمد علي الحوثي: الأمريكيون لا يملكون حقا في البحر الأحمر ليحتفظوا بحق الرد

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- الخليج 365. وقال الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" عبر "إكس" إن "الأمريكيين لن يقبلوا بأي تواجد عسكري في المياه الإقليمية للصين أو روسيا أو لغيرهم بالقرب من فلوريدا أو غيرها مثلا".

وتابع في تغريدة أخرى: "عندما تقبل وتقر الولايات المتحدة بشرعية بقاء الغواصة الكورية الشمالية أو حاملة الطائرات الصينية الحديثة بالقرب من فلوريدا في المياه الدولية، سنفكر بإحالة موضوع القبول بفكرة شرعية تواجدها في المياه الدولية للبحر الأحمر لاستفتاء الشعب اليمني حينها فقط".

سفينة على سواحل اليمن - الخليج 365 عربي, 1920, 03.12.2023

وجاء موقف القيادي في "أنصار الله" رداً على تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، تضمنت التأكيد على احتفاظ واشنطن بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، على أربع هجمات للجماعة استهدفت ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر.

يأتي هذا غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، هما السفينة يونتي إكسبلورر، والسفينة نمبر ناين، بصاروخ بحري وطائرة مُسيرة، بعد رفض السفينتين رسائل تحذيرية وجهتها القوات البحرية للجماعة.

وتوعدت "أنصار الله"، باستمرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى تتوقف عمليات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

سفينة - الخليج 365 عربي, 1920, 03.12.2023

وأعلنت "أنصار الله"، يوم في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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