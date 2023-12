شكرا لقرائتكم خبر عن 15523 شهيدًا.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 15523 شهيدًا، وإصابة 41،316، و70% من الضحايا من الأطفال والنساء.

كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة اسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية، وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.

مجزرة جديدة

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة يوم الأحد، من خلال غارات عنيفة شنتها على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على مربع سكني، وقصفت بوابة مدرسة الفاخورة بالمخيم التي تأوي مئات النازحين، وهدمت العديد من المنازل المأهولة، ما أدى إلى استشهاد العشرات، ووجود العشرات تحت ركام المنازل المدمرة، في ظل عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لإنقاذ المواطنين، وقلة الإمكانيات لديهم في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وأضافت أن الطواقم الطبية انتشلت عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال منزل في محيط منطقة أبو إسكندر شمال مدينة غزة.

حرب إبادة جماعية

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل الفلسطينيين الآمنين دون سابق إنذار، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وكان أفظعها مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلًا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين، منهم من وصل المستشفيات والعدد الأكبر ما زال تحت الأنقاض.