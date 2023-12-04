شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها وبلدات وقرى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها والعديد من بلدا ت وقرى المحافظة، وسط اندلاع مواجهات

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال المدعومة بآليات عسكرية المدينة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن اصابات حتى اعداد هذا الخبر.

وأضافت المصادر لـ"وفا"، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض عدد من المنازل والبنايات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من المواطنين.