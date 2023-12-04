شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يوسع دائرة العدوان.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في رفح وخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 26 فلسطينيًا مساء الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 26 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين بحي الجنينة في رفح جنوب القطاع.

آليات الاحتلال تقتحم خان يونس

كما توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، في خان يونس جنوب قطاع غزة، انطلاقًا من المنطقة الشرقية الحدودية في منطقة القرارة، شمال شرق خان يونس باتجاه شارع صلاح الدين.

وتتمركز آليات الاحتلال قرب مفترق المطاحن، وسط تغطية نارية كثيفة من الطائرات الحربية وإطلاق القذائف من الدبابات والمدافع، ومن طائرات الاستطلاع.

وكانت خان يونس تعرضت منذ صباح الأحد إلى عشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية، خاصة المنطقة الشرقية وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد 70 فلسطينيًا على الأقل ومئات الجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أعدادًا كبيرة من الجرحى نُقلت إلى مستشفيي الأوروبي وناصر في المدينة، بينما ما زال هناك أعداد كبيرة من الشهداء تحت الركام.

ويوجد في خان يونس مئات الآلاف من النازحين قسرًا من مدينة غزة ومن شمال القطاع، يواجهون خطر الموت بسبب غارات الاحتلال الكثيفة المتواصلة.