الخليج اليوم .. إسرائيل: لا صلة لنا بسفينتين تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي إنها هاجمتهما في البحر الأحمر أمس الأحد لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.

وقال هاغاري للصحفيين في تل أبيب "السفينتان التجاريتان اللتان تعرضتا لإطلاق صواريخ اليوم لا علاقة لهما بدولة إسرائيل".

كما أضاف مؤكدا "سأكرر ما قلت حتى يكون الأمر واضحا: لا علاقة لهما بدولة إسرائيل".

وقال "تعرضت إحدى السفينتين لأضرار جسيمة، وهي في محنة ويبدو أنها معرضة لخطر الغرق، بينما تعرضت السفينة الثانية لأضرار طفيفة".

وأضاف أن ناقش هذه الوقائع مع القيادة المركزية الأميركية والأسطول السادس الأميركي قبل إدلائه بهذه الإفادة الصحفية.

إلى ذلك حمل هاجاري أيضا إيران، التي تدعم الحوثيين، مسؤولية هذه الهجمات.

استهداف سفينتين

وذكرت جماعة الحوثي أن قواتها البحرية استهدفت السفينتين الإسرائيليتين يونيتي إكسبلورر ونمبر ناين بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ بحري.

وكشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل أثناء إبحارها في البحر الأحمر، الأحد.

من جانبها قالت شركة الأمن البحري البريطانية، آمبري، إن سفينة حاويات أخرى ورد أنها أصيبت بأضرار من هجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديدة شمال اليمن، وفق رويترز.

هجمات عديدة

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات الأحد في البحر الأحمر.

وقالت: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" وسفن تجارية في البحر الأحمر"، حسب أسوشييتد برس.

وفي تصريحات لـ"العربية/الحدث" أوضح البنتاغون أن "يو إس إس كارني دمرت مسيرة تابعة للحوثي اقتربت منها بالبحر الأحمر".

كما أضاف: "رصدنا إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة تجارية بالبحر الأحمر سقط قربها"، موضحاً أن "السفينة التجارية التي حاول الحوثيون استهدافها تحمل اسم يونيتي إكسبلورر".

كذلك ختم قائلاً: "أسقطنا مسيرة تابعة للحوثي كانت متجهة للمدمرة يو إس إس كارني والسفينة التجارية".

مسيرة وصاروخ

فيما أعلن متحدث باسم الحوثيين استهداف "سفينتين إسرائيليتين" في باب المندب، الأولى بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة بحرية. وباب المندب هو الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وأضاف أن "عملية الاستهداف جاءت بعض رفض السفينتين يونيتي إكسبلورر ونمبر ناين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية" التابعة للحوثيين.

الحوثي يهدد

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.

وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.