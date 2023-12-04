الخليج اليوم .. الحوثيون يهاجمون سفينة بريطانية في باب المندب.. مصادر تكشف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير عن نشاط طائرات مسيرة وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، ذكرت مصادر "العربية/الحدث"، أن هجوما حوثيا طال سفينة تجارية بريطانية في باب المندب.

كما بينت المصادر أن السفينة التي هاجمها الحوثي ترفع علم بريطانيا وطاقمها بريطاني، مشيرة إلى أن سفن حربية أميركية وإسرائيلية تصدت لهجوم الحوثي بمسيرات على السفينة البريطانية.

وكانت الهيئة البحرية البريطانية قالت إن نشاط الطائرات المسيرة صدر من اليمن، داعية السفن القريبة إلى توخي الحذر، وفق رويترز.

بدورها، أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري الأحد أن سفينة شحن بريطانية قد تكون تعرضت لقصف صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر.

أصيبت بصاروخ

وقالت الشركة نقلا عن تقارير "تعرضت ناقلة بضائع بريطانية ترفع علم جزر بهاماس لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، على بعد نحو 34,5 كيلومتر" من الساحل الغربي لليمن.

وأضافت الشركة "أُصيبت ناقلة البضائع بصاروخ وانسحب الطاقم إلى بدن السفينة".

فيما لم يعلق الحوثيون على الفور على الحادث.

الأحدث بسلسلة هجمات

يشار إلى أن هذا الحادث هو الأحدث بسلسلة هجمات في المياه الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الفائت.

واستولى الحوثيون الشهر الماضي على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل.

كما أطلقوا في السابق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة صوب إسرائيل وتعهدوا باستهداف مزيد من السفن الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، استجابت سفينة حربية أميركية لنداء استغاثة من ناقلة نفط تجارية تديرها إسرائيل في خليج عدن استولى عليها مسلحون.