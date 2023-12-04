الخليج اليوم .. ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد

الرياض - كتب موسى القحطاني - "أ ف ب": عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
لولوة الخاطر تعلق على زيارة الناشط القطري غانم المفتاح لجرحى غزة الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
زلزال يضرب اسطنبول ومناطق أخرى بشمال غرب تركيا الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 200 هدف لـ"حماس" شمالي غزة (فيديو) الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
أذربيجان تستخدم الجرذان المدربة في إزالة الألغام في قره باغ الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
موريتانيا تعلن بدء تصدير الغاز الطبيعي منتصف العام القادم الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
الجيش المصري يعلن تصنيعه أسلحة جديدة الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
وزير الدفاع المصري: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
6 دول بينها عربية تؤيد خطط الرئاسة الروسية لاجتماع "بريكس" الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
تفاعل كبير مع فيديو فهد مفترس يلتهم طعام مجموعة من الشبان.. والسلطات السعودية توضح الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
وزير الطاقة السعودي: هدفنا أن نصبح مصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣