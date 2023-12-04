اخبار الخليج

الخليج اليوم .. ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد

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الرياض - كتب موسى القحطاني - "أ ف ب": عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

لولوة الخاطر تعلق على زيارة الناشط القطري غانم المفتاح لجرحى غزة الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

زلزال يضرب اسطنبول ومناطق أخرى بشمال غرب تركيا الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 200 هدف لـ"حماس" شمالي غزة (فيديو) الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

أذربيجان تستخدم الجرذان المدربة في إزالة الألغام في قره باغ الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

موريتانيا تعلن بدء تصدير الغاز الطبيعي منتصف العام القادم الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

الجيش المصري يعلن تصنيعه أسلحة جديدة الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

وزير الدفاع المصري: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

6 دول بينها عربية تؤيد خطط الرئاسة الروسية لاجتماع "بريكس" الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

تفاعل كبير مع فيديو فهد مفترس يلتهم طعام مجموعة من الشبان.. والسلطات توضح الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

وزير الطاقة السعودي: هدفنا أن نصبح مصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر الاثنين ، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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