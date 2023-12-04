"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع إسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية- عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان الذي نشره "حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم الاثنين، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع ‏الراهب وموقع البغدادي وموقع رويسات العلم ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وشرق مسكاف بالأسلحة والصواريخ المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانات عدة، يوم أمس السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال "حزب الله"، في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفوا، عند الساعة 3:00 من عصر يوم السبت، قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزل في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة". ‏

وتابع البيان: "عند الساعة 03:00، استهدفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي، في محيط موقع بركة ريشا، بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة. وعند الساعة 02:35 من بعد ظهر اليوم، قصفوا موقع جل ‏العلام الإسرائيلي".

وأردف البيان: "عند الساعة 01:40 قصفوا(عناصر الحزب) موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة. وعند الساعة 12:50 من بعد ظهر اليوم، قصفوا موقع ‏الراهب وحاميته، كما استهدفوا مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت، بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة". ‏

وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، مساء الجمعة الماضية، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامنًا مع الهدنة في قطاع غزة بين "حماس" وإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.