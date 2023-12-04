جنود إسرائيليون يمرحون بالدراجات على "أنقاض الموت"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويبين الفيديو مجموعة جنود إسرائيليين يقودون دراجات هوائية ويمرحون على أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.