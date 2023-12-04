قيس سعيد: تونس لن تكتفي بالمظاهرات والشعارات تجاه فلسطين

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وقال الرئيس التونسي، في تصريحات له، إن "تونس لن تكتفي بالمظاهرات والشعارات، إنما بالفعل".
وطالب الرئيس التونسي، خلال زيارته، بضرورة العناية بكل الجرحى حتى يعودوا سالمين إلى فلسطين، معلنا عن دفعة ثانية من الجرحى ستصل إلى تونس، في غضون يومين، بحسب الوكالة.
4 نوفمبر, 09:29 GMT
كما شدد سعيد، على ضرورة توفير كل ما يستحقه الجرحى من معدات لوجستية، على غرار أجهزة كمبيوتر، حتى يتمكنوا من تلافي الانقطاع عن الدراسة، إلى جانب توفير أجهزة اتصالات للجرحى حتى يتواصلوا مع أسرهم.
وكانت قد وصلت أمس الأحد، طائرة عسكرية تابعة للطيران العسكري التونسي، وتحمل على متنها 39 فلسطينيا، من بينهم 29 جريحا، كانت قادمة من مطار العريش المصري.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.