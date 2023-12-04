إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى 80 دولة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه "على خلفية القتال في قطاع غزة وتزايد المظاهرات (المعادية للسامية) والمؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم مستوى تحذير السفر للمسافرين الإسرائيليين حول العالم".

ووفقا للخريطة التي نشرها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فقد "تم رفع التحذير إلى المستوى الثاني في السفر إلى العديد من البلدان في أوروبا الغربية (بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وفي أمريكا الجنوبية (بما في ذلك البرازيل والأرجنتين)، وكذلك أستراليا وروسيا".

أمس, 21:47 GMT

وأفادت الصحيفة بأن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رفع أيضا مستوى تحذير السفر إلى المستوى الثالث وتوصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات، حيث رفع مستوى تحذير السفر إلى المستوى الثالث في العديد من البلدان في أفريقيا (بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا)، وفي بلدان في آسيا الوسطى (بما في ذلك أوزبكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، وتركمانستان)، ويعني هذا المستوى إعادة النظر في السفر غير الضروري".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.