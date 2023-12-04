المتحدثة باسم "شباب العالم" لـ"الخليج 365": نسعى لإحياء الإنسانية بالضمير العالمي في ظل الحروب المشتعلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش المنتدى المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن "الحرب في غزة والنزاعات في أفريقيا وأوكرانيا، تؤكد أن هناك قوى خارجية تدفع دائما باتجاه الحروب، ما يحتاج بشكل عاجل إلى العودة لمبادئ السلام ورسالته، ودعوة العالم عبر هذا المنتدى لتبني مبادئه".

وأشارت بدر إلى أن المبادرة جاءت بشكل طارئ، واستجابة سريعة من الحضور، مؤكدة أن اختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة الحدث له دلالة باعتبارها أرض السلام.

أمس, 08:54 GMT

وبينت أن جلسات وورش المبادرة ركزت على عدة موضوعات، أبرزها طرق ومعايير إحياء معاني الإنسانية، ورسائل تتخطى الفوارق والحدود وتصل للجميع، إضافة إلى مناقشة حماية المدنيين وقت النزاعات والحروب، وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين من التهجير القسري وقت الأزمات.

وأكدت أن الفعاليات شددت على "ضرورة تفعيل القوانين الدولية، وعدم انحيازها لطرف دون آخر، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، في ظل ازدواجية المعايير الموجودة، مع ضرورة تجريد هذه القوانين من كافة أشكال الانحياز".

5 فبراير, 08:24 GMT

وأشارت إلى أن المبادرة تركز على النزاعات والحروب وتأثيرها على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، حيث دائما ما يكون لها كلفة على النظام العالمي، والاقتصاد والبيئة والمناخ، مؤكدة أن المبادرة تهدف كذلك إلى مناقشة الحلول وتطبيقها على أرض الواقع، انطلاقا من الشباب باعتبارهم نواة المستقبل.

وتشهد الفعاليات على مدار 3 أيام جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.

وإطلاق مبادرة "الشباب من أجل إحياء الإنسانية" يأتي في ظل ضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة الالتزام بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.